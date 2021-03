Temptation Island, Valeria Liberati smentisce il matrimonio con Ciavy



La notizia dell’imminente matrimonio di Valeria Liberati e Ciavy, ex coppia di Temptation Island, aveva fatto sobbalzare i fan che hanno potuto gioire ben poco dopo la smentita arrivata in queste ore dalla romana. Dopo una diretta arriva anche un video in cui la 28enne smentisce le nozze: “Ciavy stava scherzando, il mio rapporto non va alla grande come posso mai sposarmi?”.

Continua a leggere



La notizia dell’imminente matrimonio di Valeria Liberati e Ciavy, ex coppia di Temptation Island, aveva fatto sobbalzare i fan che hanno potuto gioire ben poco dopo la smentita arrivata in queste ore dalla romana. Dopo una diretta arriva anche un video in cui la 28enne smentisce le nozze: “Ciavy stava scherzando, il mio rapporto non va alla grande come posso mai sposarmi?”.

Continua a leggere

Continua a leggere