Tentata violenza sessuale in pieno giorno nel centro di Bologna: arrestato un 36enne



Una tentata violenza sessuale avvenuta in pieno giorno nelle strade centrali di Bologna. La 20enne vittima delle molestie ha chiamato il 113 per chiedere l’intervento degli agenti. L’uomo, infatti, aveva continuato a seguirla per le strade di Bologna. Le Volanti sono intervenute subito per fermare il 36enne.

