Teramo, ricoverato per infarto, Giuseppe muore di Covid: nel suo reparto era scoppiato un focolaio



La storia di Giuseppe Pelusi, morto per Covid a 70 anni. Il contagio è avvenuto all’interno dell’ospedale Mazzini di Teramo dove l’uomo era stato ricoverato in seguito ad un infarto e dove è scoppiato un focolaio di Coronavirus. La lettera della nuora: “Il tuo cuore era debole, quel maledetto Covid gironzolava in aria qua e là o qualcuno ti ha contagiato ed è entrato prepotentemente nei tuoi polmoni”.

Continua a leggere



La storia di Giuseppe Pelusi, morto per Covid a 70 anni. Il contagio è avvenuto all’interno dell’ospedale Mazzini di Teramo dove l’uomo era stato ricoverato in seguito ad un infarto e dove è scoppiato un focolaio di Coronavirus. La lettera della nuora: “Il tuo cuore era debole, quel maledetto Covid gironzolava in aria qua e là o qualcuno ti ha contagiato ed è entrato prepotentemente nei tuoi polmoni”.

Continua a leggere

Continua a leggere