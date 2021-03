Terapie intensive sotto pressione in tutta Italia, ma 12 regioni raggiungono la soglia critica



In Italia le terapie intensive sono sempre più sotto pressione: su base nazionale è stata raggiunta la soglia critica del 30% secondo i dati di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornati all’8 marzo. La stessa soglia è stata raggiunta o superata in 12 regioni: boom in Umbria (60%), Trento (53%) e Molise (51%).

