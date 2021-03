“Tommaso Zorzi e Gabriel Garko amici speciali”, i due fotografati insieme dopo il GFVip



Il vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi è stato paparazzato insieme a Gabriel Garko per le strade di Milano. Stando al settimanale Chi tra i due sarebbe nato un rapporto di grande complicità in seguito ad un chiarimento. Zorzi, infatti, aveva ironizzato sul coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip.

Continua a leggere



Il vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi è stato paparazzato insieme a Gabriel Garko per le strade di Milano. Stando al settimanale Chi tra i due sarebbe nato un rapporto di grande complicità in seguito ad un chiarimento. Zorzi, infatti, aveva ironizzato sul coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip.

Continua a leggere

Continua a leggere