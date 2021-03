Tommaso Zorzi ha rimosso da Instagram Giulia Salemi ma non solo



Niente da fare per l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, che già nella casa del GFVip aveva parecchio vacillato. L’influencer avrebbe deciso di interrompere definitivamente i rapporti con l’ex gieffina, tanto da averla rimossa dai profili seguiti su Instagram. Una mossa che aveva annunciato via Twitter: “Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao”. E tra i contatti eliminati ci sono anche quelli di altre due ex concorrenti della casa.

Continua a leggere



Niente da fare per l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, che già nella casa del GFVip aveva parecchio vacillato. L’influencer avrebbe deciso di interrompere definitivamente i rapporti con l’ex gieffina, tanto da averla rimossa dai profili seguiti su Instagram. Una mossa che aveva annunciato via Twitter: “Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao”. E tra i contatti eliminati ci sono anche quelli di altre due ex concorrenti della casa.

Continua a leggere

Continua a leggere