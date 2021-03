Tommaso Zorzi sulla finta aggressione omofoba di Iconize: “Ai livelli di Mark Caltagirone”



Uscito dal GF Vip che lo ha incoronato vincitore, finalmente Tommaso Zorzi ha appreso tutti i dettagli sul famigerato caso del surgelato-gate, vale a dire la finta aggressione a sfondo omofobo denunciata dal suo ex Marco Ferrero, alias Iconize. Da una diretta con la Gregoraci arriva il suo primo commento: “Una figura così grande io non me la ricordo”.

