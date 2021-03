Torino, detenuto picchiato da un poliziotto in Tribunale per essersi acceso una sigaretta



Un detenuto in attesa di partecipare a un’udienza all’interno del Palazzo di Giustizia di Torino sarebbe stato picchiato da un poliziotto che lo piantonava per essersi acceso una sigaretta: per questo la Procura del capoluogo piemontese ha aperto un’inchiesta. L’uomo sarebbe stato anche minacciato affinché non parlasse.

