Torino, positivo al Covid scappa dall’ospedale: arrivato a casa si spara e muore



Tragedia nel Torinese. Un uomo di 37 anni era stato ricoverato in ospedale ed era risultato positivo al coronavirus. Era però riuscito ad allontanarsi dalla struttura, per fare ritorno a casa. Dove però ha compiuto un gesto estremo, sparandosi un colpo in testa. Subito soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto in ospedale.

