Torino, trasportano e consegnano mobili per Mondo Convenienza: “Turni massacranti, non siamo animali”



Torino. Ex lavoratori e dipendenti di TSL Service, società cooperativa di facchinaggio, trasporto e montaggio mobili per conto di Mondo Convenienza, denunciano sfruttamenti e turni di lavoro massacranti. “Minimo 10 ore al giorno e se ti lamenti ti licenziano. Anche adesso fanno così, non ti lasciano tempo di mangiare e di riposare e da ottobre a dicembre si lavora 7 giorni su 7”.

Continua a leggere



Torino. Ex lavoratori e dipendenti di TSL Service, società cooperativa di facchinaggio, trasporto e montaggio mobili per conto di Mondo Convenienza, denunciano sfruttamenti e turni di lavoro massacranti. “Minimo 10 ore al giorno e se ti lamenti ti licenziano. Anche adesso fanno così, non ti lasciano tempo di mangiare e di riposare e da ottobre a dicembre si lavora 7 giorni su 7”.

Continua a leggere

Continua a leggere