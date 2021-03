Torna l’ora legale: ecco quando spostare le lancette in avanti



Domenica 28 marzo torna l’ora legale che ci assicura un’ora di luce in più, ma anche un’ora di sonno in meno. Quando vanno spostate le lancette degli orologi? E perché l’Italia ha deciso di mantenere il cambio dell’ora anche dal 2021 in poi, contrariamente a quanto deciso dal resto dei Paesi Europei?

