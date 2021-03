Tra Arisa e Andrea Di Carlo è finita: “L’ho lasciata, matrimonio annullato”



Dopo le lacrime di Arisa a Domenica In per il fidanzato Andrea Di Carlo, pare che tra i due sia finita. Lo stesso Di Carlo ha confermato di aver lasciato la cantante e annullato le nozze previste per il 2 settembre: “Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex”.

Continua a leggere



Dopo le lacrime di Arisa a Domenica In per il fidanzato Andrea Di Carlo, pare che tra i due sia finita. Lo stesso Di Carlo ha confermato di aver lasciato la cantante e annullato le nozze previste per il 2 settembre: “Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex”.

Continua a leggere

Continua a leggere