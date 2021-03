Tra Serena Enardu e Pago è finita, l’addio definitivo: “Non ce l’abbiamo fatta, bisogna rassegnarsi”



Non è andato a buon fine il tentativo di riconciliazione tra Serena Enardu e Pago. In una serie di Instagram Stories, Enardu ha fatto sapere che hanno deciso di arrendersi: “Ci abbiamo provato in tutti i modi ma non ce l’abbiamo fatta”. Serena ha anche chiarito che non intende affrontare l’argomento in futuro: “Si chiude il capitolo”.

