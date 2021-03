Trapianto record alle Molinette di Torino, 82enne dona un rene e salva il figlio



L’operazione ha evitato al paziente 53enne, affetto da glomerulonefrite, di andare in dialisi. L’uomo era in lista per l’intervento ma l’attesa poteva durare anni. Intervento e post operatorio sono stati regolari e padre e figlio stanno bene e già a casa. In Italia mai ad un’età tanto avanzata.

