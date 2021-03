Treviso, chi è il ragazzo che ha accoltellato Marta Novello. Il sindaco: “Un bulletto di quartiere”



Il sindaco di Mogliano Veneto evidenzia come il giovane facesse parte di un gruppo di ragazzini più volte identificati dalla polizia che spesso si davano appuntamento in barba alle norme anti-contagio che vietano gli assembramenti. Altri lo descrivono come un bravo ragazzo “con alle spalle una vita molto difficile”.

