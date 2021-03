Treviso, incidente mortale: morta mamma 39enne, in auto anche la figlia di 6 anni



Non ce l’ha fatta Stefania Bonaldo, la donna di 39 anni rimasta coinvolta nell’incidente domenica sera a Paese, in provincia di Treviso, mentre viaggiava in auto con la bimba di 6 anni, che è invece fuori pericolo. Terrificante lo schianto tra la sua Fiat Palio e una Volkswagen Polo guidata da un 19enne.

