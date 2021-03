Treviso, sequestrate 450mila mascherine contraffatte: oltre la metà destinate a bambini



La guardia di Finanza di Treviso nel corso di un controllo al casello autostradale di Venezia Est ha sequestrato 450.000 mascherine cinesi e tutte non conformi alla legge. In 205.000 riportavano la marcatura “CE” contraffatta ed erano sprovviste delle certificazioni necessarie, le altre per bambini riportavano i loghi contraffatti di noti personaggi dei cartoni animati.

Continua a leggere



La guardia di Finanza di Treviso nel corso di un controllo al casello autostradale di Venezia Est ha sequestrato 450.000 mascherine cinesi e tutte non conformi alla legge. In 205.000 riportavano la marcatura “CE” contraffatta ed erano sprovviste delle certificazioni necessarie, le altre per bambini riportavano i loghi contraffatti di noti personaggi dei cartoni animati.

Continua a leggere

Continua a leggere