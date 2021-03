Troppo lunga l’attesa di un organo, mamma medico dona parte del fegato e salva la figlia



Nella vita fa il medico e sa bene quali possono essere le difficoltà di un trapianto, specialmente in questo periodo di pandemia. Ma è sopratutto mamma e così non ci ha pensato su un momento a donare parte del suo fegato per salvare la figlia. L’intervento alle Molinette di Torino, dove dieci anni non veniva eseguita un innesto organico da donatore vivente.

