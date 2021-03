Uccide moglie e suocera nel Tarantino, chiama le forze dell’ordine e poi scappa in auto



Ha ucciso la moglie e la suocera nella loro abitazione in via Da Vinci, nel Tarantino, poi ha chiamato le forze dell’ordine ed è fuggito in auto. Le autorità sono attualmente alla ricerca di un uomo di 61 anni che ha colpito con estrema ferocia le due donne di 65 e 91 anni a coltellate prima di dileguarsi in auto.

Continua a leggere



Ha ucciso la moglie e la suocera nella loro abitazione in via Da Vinci, nel Tarantino, poi ha chiamato le forze dell’ordine ed è fuggito in auto. Le autorità sono attualmente alla ricerca di un uomo di 61 anni che ha colpito con estrema ferocia le due donne di 65 e 91 anni a coltellate prima di dileguarsi in auto.

Continua a leggere

Continua a leggere