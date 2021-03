Umberto D’Aponte sulla crisi con Guendalina Tavassi: “Le chiedo scusa, voglio riconquistarla”



Umberto D’Aponte ha rotto il silenzio sulla crisi del matrimonio con Guendalina Tavassi. L’imprenditore napoletano si è detto pronto a chiedere scusa alla moglie per alcuni suoi comportamenti. Inoltre, ha spiegato di essere pronto a tutto per riconquistarla. L’amore che prova per lei sarebbe ancora intatto.

