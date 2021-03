Un poliziotto avrebbe finto di essere in malattia per gestire la sua pizzeria: a processo



Avrebbe detto di essere malato presentando un certificato medico per gestire, nei periodi di assenza da lavoro, la sua seconda attività: una pizzeria in un centro commerciale. Un poliziotto dovrà ora difendersi dall’accusa di truffa nel processo che inizierà il 16 giugno. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe approfittato del periodo concesso per dedicarsi maggiormente al suo locale.

