Un terzo del pesce che compri in negozio non è quello che leggi sull’etichetta



L’errata etichettatura del pesce è un problema che da sempre coinvolge pesantemente il mercato ittico mondiale. Secondo una analisi del Guardian basata su decine di studi nel settore in tutto il mondo, oltre un terzo del pesce che si compra in negozio non è quello che si legge sull’etichetta esposta.

