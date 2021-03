Un’ora e mezza di permesso al giorno per i figli in Dad, l’accordo per i dipendenti Aspi



L’accorso sindacale prevede il “diritto alla disconnessione” del dipendente nel corso della giornata lavorativa per dedicarsi alla didattica a distanza dei propri figli. La possibilità ovviamente sarà valida solo per i dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia che lavorano in smart working.

