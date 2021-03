Vaccini anti Covid, Johnson&Johnson annuncia: “Non garantiamo le 55 milioni di dosi entro giugno”



Johnson&Johnson ha comunicato all’Unione Europea di non poter garantire la consegna di 55 milioni di dosi del suo vaccino nel secondo trimestre del 2021. La notizia non giunge inaspettata: la società aveva infatti fatto sapere di avere difficoltà nel reperire dei componenti per la produzione dei farmaci.

