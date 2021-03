Vaccini Covid, ancora ritardi: J&J non arriverà prima di fine aprile, AstraZeneca annuncia nuovi tagli



Possibili intoppi nel nuovo piano vaccinale preparato dal governo Draghi: le prime dosi del vaccino monodose Johnson&Johnson non arriveranno in Europa prima di metà-fine aprile, mentre AstraZeneca ha annunciato nuovi e ulteriori tagli di forniture. Per questo la Commissione UE sta valutando una sospensione dei pagamenti.

