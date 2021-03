Vaccino Covid, l’Aifa: “Su Sputnik dati promettenti, ma manca ancora richiesta all’Ema”



Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, ricorda che il vaccino anti-Covid Sputnik è in valutazione all’Ema ma ha “dati molto promettenti”. In ogni caso il direttore della stessa Aifa, Nicola Magrini, sottolinea che è “fuori luogo la richiesta d’importazione del vaccino russo in Italia con i dati ancora incompleti: per Sputnik non è arrivata domanda all’Ema”.

