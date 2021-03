Variante sudafricana Covid, primi due morti in Alto Adige e contagi in aumento



In Alto Adige sono morti due pazienti contagiati dalla variante sudafricana del Coronavirus: è la prima volta in tutta Italia. Intanto, continua a salire il numero dei nuovi casi mentre la provincia autonoma di Bolzano continua a essere in lockdown rigido, con alcuni comuni, tra cui Merano, che devono rispettare misure ancora più restrittive per fermare la circolazione della mutazione.

Continua a leggere



In Alto Adige sono morti due pazienti contagiati dalla variante sudafricana del Coronavirus: è la prima volta in tutta Italia. Intanto, continua a salire il numero dei nuovi casi mentre la provincia autonoma di Bolzano continua a essere in lockdown rigido, con alcuni comuni, tra cui Merano, che devono rispettare misure ancora più restrittive per fermare la circolazione della mutazione.

Continua a leggere

Continua a leggere