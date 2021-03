Venezia, scontro frontale tra due auto: morta una donna incinta di cinque mesi



Una ragazza di 26 anni al quinto mese di gravidanza è morta questa mattina a Caorle, in provincia di Venezia, in seguito a un incidente stradale. Accanto a lei sedeva il suo compagno di 40 anni che è stato accompagnato in ospedale con un’eliambulanza.

