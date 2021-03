Ventinove milioni di vaccini Astrazeneca nascosti in Italia: l’accusa di Bruxelles



Si trovano nello stabilimento della Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone, come conferma l’Ue. Si tratterebbe di dosi già pronte per la somministrazione, che sarebbero state segnalate alle autorità italiana dalla Commissione europea. Il sospetto è che siano destinate al Regno Unito e non ai 27 Paesi dell’UE. Il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber: servono “spiegazioni necessarie e con urgenza”.

