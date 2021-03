Vercelli, Isabel non ce l’ha fatta: morta la catechista che aveva accusato un malore in Dad



È morta la catechista di 40 anni di Vercelli che alcuni giorni fa era stata soccorsa grazie all’allarme lanciato da alcuni bambini collegati in didattica a distanza. Isabel si è spenta in ospedale a Novara, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime a causa dell’emorragia cerebrale che l’aveva colpita.

