Verona, dramma in casa: improvviso incendio in cucina uccide donna di 34 anni e il suo cane



Per la 34enne fatali i fumi spigionati dalle fiamme che l’hanno intossicata. Il si è consumato in un appartamento di Quaderni, frazione del comune di Villafranca. La donna è stata dichiarata morta sul posto tra lo strazio del marito che stava rientrando proprio in quel momento dal turno notturno di lavoro.

