Verona, in isolamento Covid e con caldaia guasta: tecnico scortato da nucleo Nbcr dei pompieri



Madre, padre e una bimba di 7 anni erano costretti in casa a causa del virus. Durante il periodo di isolamento la loro caldaia ha subìto un guasto improvviso, lasciando i tre componenti senza riscaldamento e senza acqua calda. I pompieri quindi hanno deciso di mettere in campo gli esperti del nucleo Nbcr per accompagnare il tecnico.

