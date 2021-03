Viviana Parisi e Gioele, l’accusa dei legali: “La Procura ha impedito esami sul corpo”



I legali dei familiari di Viviana Parisi e Gioele lamentano l’impossibilità di effettuare alcuni esami sul corpo della giovane mamma in una nota scritta. “Ai nostri tecnici è stato impedito un ulteriore accertamento – spiegano – e non possono consultare video e foto, ma poi si anticipano alla stampa dettagli su un’indagine non ancora chiusa”

