Walter a processo per aver coltivato cannabis per curarsi: “Ho agito nel giusto”

Walter De Benedetto, paziente affetto da una forma severa di artrite reumatoide, ha chiesto per anni che gli venisse aumentato il quantitativo di cannabis fornita, senza avere risposta. Oggi è sotto processo per averla coltivata, proprio nel momento in cui in Commissione Giustizia si discute di una legge che renderebbe legale l’autoproduzione.

