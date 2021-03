Willie Peyote non è fidanzato: “Purtroppo l’amore non è eterno”



All’anagrafe Guglielmo Bruno, il rapper torinese Willie Peyote si definisce libero e single: “Vivo da solo in 70 metri quadrati”, ha raccontato. Interrogato sulla sua vita privata, il cantante ha sempre risposto in modo schietto: “Perché fare finta che l’amore, una volta che lo incontri, è eterno? Purtroppo non lo è”. Ad una donna in particolare ha dedicato il brano “La tua futura ex moglie”, ma tra loro non è mai nata una relazione: “Sono innamorato, ma è una situazione complicata”.

