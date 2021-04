A 13 anni finisce in terapia intensiva per Covid a Bari: “Dimostrazione che il virus colpisce tutti”



A Bari una ragazzina di 13 anni è stata ricoverata per un mese all’ospedale Giovanni XXIII per complicazioni della polmonite bilaterale dopo aver contratto il Covid insieme al papà. Per un periodo è finita anche in terapia intensiva. Ora che si è negativizzata, dovrà continuare a casa un percorso di riabilitazione: “La funzione polmonare non riparte subito e quindi bisogna intervenire con l’aiuto della fisioterapia”.

Continua a leggere



A Bari una ragazzina di 13 anni è stata ricoverata per un mese all’ospedale Giovanni XXIII per complicazioni della polmonite bilaterale dopo aver contratto il Covid insieme al papà. Per un periodo è finita anche in terapia intensiva. Ora che si è negativizzata, dovrà continuare a casa un percorso di riabilitazione: “La funzione polmonare non riparte subito e quindi bisogna intervenire con l’aiuto della fisioterapia”.

Continua a leggere

Continua a leggere