A Catania condannati per mafia e i loro parenti percepivano il reddito di cittadinanza: 76 denunce



A Catania 76 persone sono state denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Venticinque sono già condannate per mafia, le altre 51 hanno ottenuto il beneficio omettendo di comunicare che nel nucleo familiare c’era anche un congiunto condannato per associazione mafiosa. Coinvolti appartenenti ai più importanti clan dell’area.

