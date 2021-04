Acquisto mascherine cinesi: l’ex commissario straordinario Domenico Arcuri indagato per peculato



Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l’emergenza coronavirus con il governo Conte 2, è indagato per peculato dalla Procura della Repubblica di Roma. L’accusa è contenuta nel fascicolo sulle maxi forniture di mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro per la quale a fine febbraio erano già state emesse cinque ordinanze di custodia cautelare.

