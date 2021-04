Addestratore di animali per la tv prende a calci un cane: denunciato dalle associazioni animaliste



Un addestratore di cani per cinema e televisione è stato accusato di maltrattamenti sugli animali. In un video divenuto virale si vede l’uomo prendere a calci un cane lupo cecoslovacco. “L’ho fatto per impedirgli di attaccare gli altri cani” ha spiegato il trainer. Le associazioni animaliste hanno sporto denuncia.

