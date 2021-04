Agrigento, cucciolo appena nato lanciato da un’auto in corsa



Un cucciolo di appena una settimana è stato lanciato da un’auto in corsa in una strada di campagna di Menfi. Il cagnolino è stato ritrovato da un passante ed è stato portato in un rifugio per cani abbandonati. Gli sono stati somministrati degli antidolorifici per permettergli di mangiare e di riposare.

