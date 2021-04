Alice Campello annuncia ad Alvaro Morata l’arrivo del quarto figlio, la reazione del calciatore



Alvaro Morata, preoccupato ed emozionato al tempo stesso, ha iniziato a tremare: “Alice mi sudano le mani”. Incredulo, ha chiesto più volte alla moglie se si trattasse di uno scherzo, ma lei convinta ha portato fermamente avanti la sua versione: “Alvaro sono incinta, perché non mi abbracci?”. Il calciatore è rimasto per qualche minuto incerto, non sapendo se credere alla notizia oppure no.

Continua a leggere



Alvaro Morata, preoccupato ed emozionato al tempo stesso, ha iniziato a tremare: “Alice mi sudano le mani”. Incredulo, ha chiesto più volte alla moglie se si trattasse di uno scherzo, ma lei convinta ha portato fermamente avanti la sua versione: “Alvaro sono incinta, perché non mi abbracci?”. Il calciatore è rimasto per qualche minuto incerto, non sapendo se credere alla notizia oppure no.

Continua a leggere

Continua a leggere