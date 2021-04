Antonij, morto a 3 anni e mezzo annegando in piscina a Cagliari: lunedì l’autopsia



Sarà eseguita lunedì l’autopsia di Antonij, il bambino di 3 anni e mezzo morto a Quartu Sant’Elena dopo essere caduto in una piscina che si trovava nel giardino dell’abitazione in cui il padre, un pastore ortodosso ucraino, aveva officiato un matrimonio. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la tragedia.

