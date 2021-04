Arezzo, assolto Walter De Benedetto dall’accusa di spaccio: coltivava cannabis per uso medico



Assolto perché il fatto non sussiste: Walter De Benedetto coltivava cannabis in casa a scopo terapeutico. L’uomo, affetto da una grave forma di artrite reumatoide, aveva iniziato a coltivare in casa per far poter curare i dolori causati dalla sua malattia. Accanto a lui nella battaglia legale anche l’Associazione Coscioni e Meglio Legale.

