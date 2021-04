Arriva proroga per carte d’identità e patenti in scadenza: rinvio al 30 settembre 2021



Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri prevede la proroga per i termini di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento: si tratta di un rinvio della scadenza, con i nuovi termini fissati al 30 settembre. Novità anche per la prova teorica degli esami per conseguire la patente di guida.

