Assembramenti e code, in Sicilia si apre così il weekend dei vaccini AstraZeneca senza prenotazione



Nella sola giornata di venerdì, il numero delle persone vaccinate con il siero AstraZeneca in Sicilia è triplicato rispetto a giovedì. Merito dell’open weekend dei vaccini per gli over 60, iniziativa voluta dal presidente della Regione Nello Musumeci per dare una spinta alla campagna di immunizzazione nell’Isola. Anche a Catania l’adesione è stata massiccia, ma il risvolto della medaglia erano le lunghe code e gli assembramenti nell’hub vaccinale dell’ex mercato ortofrutticolo.”Se il Covid non lo avevo, forse stamattina l’ho preso”, dice qualcuno.

