Aurora Ramazzotti dopo il video denuncia sul catcallig: “Ferita dai commenti delle donne”



Aurora Ramazzotti è stata vittima di un episodio di catcalling che ha prontamente denunciato sui social attraverso un video che ha generato un acceso dibattito. La 24enne, però, si è detta ferita dai commenti ricevuti in questi giorni, soprattutto dalle donne, dal momento che in molti non hanno compreso la natura del suo messaggio che, invece, voleva sensibilizzare anche i più giovani su un argomento così delicato come la violenza di genere.

