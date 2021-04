Aurora Ramazzotti ha sconfitto l’acne, il dolce commento del fidanzato Goffredo Cerza



Aurora Ramazzotti si mostra su Instagram dopo in seguito al lungo percorso intrapreso per combattere l’acne, pubblicando uno scatto con il volto luminoso e levigato. La 24enne, ormai paladina della bellezza senza filtri, è sempre stata sostenuta dall’amore del suo fidanzato Goffredo Cerza, presente anche in questa occasione, lasciandole un commento che dimostra quanto l’amore non ricerchi la perfezione.

