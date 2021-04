Baghdad, incendio in reparto Covid: 130 morti. “Visitatori avevano portato fornelli a gas nelle stanze”



La Commissione governativa irachena per i diritti umani ha aggiornato il numero delle vittime morte dell’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica scorsi nell’ospedale Ibn Khatib di Baghdad. L’area non era però piena solo di pazienti ma anche di loro familiari in visita, “una flagrante violazione delle più basilari norme anti-covid”.

