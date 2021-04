Bari, il giudice De Benedictis e avvocato arrestati: il magistrato avrebbe ricevuto mazzette



Avrebbe ricevuto delle tangenti per favorire gli assistiti dell’avvocato. Per questo motivo sono stati arrestati il giudice Giuseppe De Benedictis e l’avvocato Giancarlo Chiarello. I due avrebbero avuto da tempo un accordo per favorire i clienti del professionista. Molti erano legati all’ambiente della criminalità organizzata barese.

