Belén Rodriguez non sposa Antonino Spinalbese, il divorzio da De Martino ancora da formalizzare



“Belén Rodriguez sposerà Antonino Spinalbese prima della nascita di Luna Marie”: corre sul web l’indiscrezione circa il secondo matrimonio della showgirl argentina, da celebrare addirittura nell’arco di qualche mese. Ma secondo quanto apprende Fanpage.it, Belén non sposerà il compagno, certamente non nei prossimi mesi. Anche perché il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino non sarebbe ancora burocraticamente concluso.

